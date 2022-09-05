Экс-начальника линейного отдела полиции Кольцово приговорили к 2 годам лишения свободы условно за разглашение гостайны

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В Екатеринбурге задержан начальник линейного отдела полиции Кольцово Александр Панков. ...08.08.2022 В Екатеринбурге к 9,5 года лишения свободы приговорен бывший начальник городского УМВД Игорь Трифонов
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор экс-начальнику городского УМВД России ...05.06.2020 За ложное сообщение о минировании самолета жителя Екатеринбурга приговорили к 3 годам лишения свободы условно
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2020. В Екатеринбурге суд вынес приговор 37-летнему местному жителю за заведомо ложное ...08.04.2019 Суд приговорил к условным срокам четырех сотрудников ГУ МВД России по Свердловской области за превышение должностных полномочий
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2019. Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех ...27.12.2012 Экс-депутат Верхнесалдинскго городского округа приговорен к двум годам лишения свободы условно за покушение на мошенничество
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2012. Бывшего депутата думы Верхнесалдинского городского округа признали виновным в покушении ...