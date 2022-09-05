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Экс-начальника линейного отдела полиции Кольцово приговорили к 2 годам лишения свободы условно за разглашение гостайны

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Свердловский областной суд признал виновным начальника ЛО МВД аэропорта Кольцово Александра Панкова по части 1 статьи 283 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, полицейский в доверительной беседе с руководителем службы безопасности АО УК «Аэропорты России» в ноябре 2021 года раскрыл данные, составляющие государственную тайну.

Свердловский областной суд лишил 36-летнего Александра Панкова права занимать должности рядового и начальствующего состава в правоохранительных органах в течение 2 лет и назначил наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с тем же испытательным сроком.

Сам Панков, который, напомним, был задержан в августе прошлого года, вину не признал.
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