Начальник отдела полиции Кольцово задержан по подозрению в разглашении гостайны

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В Екатеринбурге задержан начальник линейного отдела полиции Кольцово Александр Панков. Предполагается, что он сообщил постороннему лицу фамилию бизнесмена, помогавшего в оперативно-розыскной деятельности на конфиденциальной основе, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.



«Этот конфидент, как полагает следствие, предоставлял информацию на платной основе, в том числе о других бизнесменах», — утверждает информатор.



Ранее в отношении А. Панкова было возбуждено уголовное дело по статье 283 УК РФ «Разглашение гостайны». Его задержали в конце августа, и сейчас он находится под подпиской о невыезде. Свою должность обвиняемый занял 9 апреля 2021 года. Следствие считает, что он раскрыл гостайну в личной беседе в ноябре 2021 года.