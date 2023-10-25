Бывший владелец УГМК Андрей Козицын стал владельцем инвесткомпании «Конфидент»

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Генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын: Ситуация, когда плата за коммунальные услуги превышает уровень прошлого года более чем на 25%, — недопустима

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