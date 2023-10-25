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25.10.2023

Бывший владелец УГМК Андрей Козицын стал владельцем инвесткомпании «Конфидент»

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Бизнесмен Андрей Козицын стал владельцем 100% уставного капитала инвестиционной компании ООО «Конфидент». Об этом сообщает «Интерфакс».

В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) указано, что 24 октября Козицын стал владельцем ООО, зарегистрированного 19 сентября в Верхней Пышме (Свердловская область).

Добавим, в июле прошлого года Козицын покинул пост гендиректора УГМК. В 2022–2023 годах он получил в полное или частичное распоряжение ряд компаний. Среди них челябинская организация по переработке гравия ООО «Доминат» (с 70% уставного капитала), организация по управлению недвижимостью ООО «Альянс» (с 51% капитала), ООО «Диалог-С» (с 55% капитала). Также в августе прошлого года Козицын стал владельцем ООО «Гостиничный комплекс» в Верхней Пышмы, ранее оно принадлежало «Уралэлектромеди».
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