УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:23

Госдума упростила удаление малых и средних предприятий из ЕГРЮЛ

УрБК, Москва, 24.05.2023. Госдума на пленарном заседании одобрила закон, который упрощает порядок удаления малых и средних предприятий (МСП) из Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Об этом сообщает «Прайм».

Нововведение позволит юрлицам выйти из ЕГРЮЛ при единогласном решении его учредителей (участников) о прекращении работы организации. В этом случае МСП смогут направить в Федеральную налоговую службу (ФНС) заявление об исключении из реестра. В документе должно быть подтверждено, что выполнены все расчеты с кредиторами, сотрудники получили все выплаты, а предприятие не позднее чем за один рабочий день до исключения из ЕГРЮЛ направит бумаги, подтверждающие уплату налогов и других обязательных платежей.

ФНС в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления должна будет принять решение о предстоящем исключении предприятия из ЕГРЮЛ. Кредиторы и другие заинтересованные лица смогут в течение трех месяцев после публикации решения подать мотивированные возражения против исключения. Эти же лица смогут обжаловать исключение МСП из ЕГРЮЛ в течение года с того момента, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.09.2013 В Свердловской области прекратили свою деятельность 18 тыс. юрлиц

По состоянию на 1 сентября 2013 года налоговыми органами Свердловской области в журнале «Вестник государственной ...

23.09.2013 За первые 8 месяцев 2013 года в Свердловской области 18 тыс. юрлиц прекратили свою деятельность

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2013. По состоянию на 1 сентября 2013 года налоговыми органами Свердловской области в журнале ...

21.08.2013 В Свердловской области более 130 тысяч юридических лиц прекратили свою деятельность

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2013. По состоянию на 1 июля 2013 года налоговыми органами Свердловской области в журнале ...

22.11.2012 За 9 месяцев этого года из ЕГРЮЛ исключено около 36 тыс. организаций Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2012. За 9 месяцев 2012 года из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) ...

18.09.2012 В первом полугодии исключено из ЕГРЮЛ более 16 тыс. юридических лиц

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2012. По данным на 01.07.2012 г., налоговыми органами Свердловской области принято и ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах
Архив новостей
Май 2023 (529)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18