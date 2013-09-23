Госдума упростила удаление малых и средних предприятий из ЕГРЮЛ

УрБК, Москва, 24.05.2023. Госдума на пленарном заседании одобрила закон, который упрощает порядок удаления малых и средних предприятий (МСП) из Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Об этом сообщает «Прайм».
Нововведение позволит юрлицам выйти из ЕГРЮЛ при единогласном решении его учредителей (участников) о прекращении работы организации. В этом случае МСП смогут направить в Федеральную налоговую службу (ФНС) заявление об исключении из реестра. В документе должно быть подтверждено, что выполнены все расчеты с кредиторами, сотрудники получили все выплаты, а предприятие не позднее чем за один рабочий день до исключения из ЕГРЮЛ направит бумаги, подтверждающие уплату налогов и других обязательных платежей.
ФНС в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления должна будет принять решение о предстоящем исключении предприятия из ЕГРЮЛ. Кредиторы и другие заинтересованные лица смогут в течение трех месяцев после публикации решения подать мотивированные возражения против исключения. Эти же лица смогут обжаловать исключение МСП из ЕГРЮЛ в течение года с того момента, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.
По состоянию на 1 сентября 2013 года налоговыми органами Свердловской области в журнале «Вестник государственной ...23.09.2013 За первые 8 месяцев 2013 года в Свердловской области 18 тыс. юрлиц прекратили свою деятельность
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2013. По состоянию на 1 сентября 2013 года налоговыми органами Свердловской области в журнале ...21.08.2013 В Свердловской области более 130 тысяч юридических лиц прекратили свою деятельность
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2013. По состоянию на 1 июля 2013 года налоговыми органами Свердловской области в журнале ...22.11.2012 За 9 месяцев этого года из ЕГРЮЛ исключено около 36 тыс. организаций Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2012. За 9 месяцев 2012 года из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) ...18.09.2012 В первом полугодии исключено из ЕГРЮЛ более 16 тыс. юридических лиц
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2012. По данным на 01.07.2012 г., налоговыми органами Свердловской области принято и ...