Госдума упростила удаление малых и средних предприятий из ЕГРЮЛ

УрБК, Москва, 24.05.2023. Госдума на пленарном заседании одобрила закон, который упрощает порядок удаления малых и средних предприятий (МСП) из Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Об этом сообщает «Прайм».



Нововведение позволит юрлицам выйти из ЕГРЮЛ при единогласном решении его учредителей (участников) о прекращении работы организации. В этом случае МСП смогут направить в Федеральную налоговую службу (ФНС) заявление об исключении из реестра. В документе должно быть подтверждено, что выполнены все расчеты с кредиторами, сотрудники получили все выплаты, а предприятие не позднее чем за один рабочий день до исключения из ЕГРЮЛ направит бумаги, подтверждающие уплату налогов и других обязательных платежей.



ФНС в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления должна будет принять решение о предстоящем исключении предприятия из ЕГРЮЛ. Кредиторы и другие заинтересованные лица смогут в течение трех месяцев после публикации решения подать мотивированные возражения против исключения. Эти же лица смогут обжаловать исключение МСП из ЕГРЮЛ в течение года с того момента, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.