Экология в строительстве

В рамках программы комплексного развития территорий екатеринбургские девелоперы сталкиваются с проблемой утилизации неопасных строительных отходов (битые кирпичи и стеновые блоки, бетон, щебень, дерево и так далее). Однако данный вид отходов можно повторно использовать в строительстве. В ближайшее время в Екатеринбурге в микрорайоне Изоплит будет построен комплекс для переработки строительных отходов в техногрунт. Оператором проекта выступит компания ООО «Гринлэнд».
В настоящее время из-за дефицита мощностей по переработке екатеринбургские девелоперы вынуждены просто вывозить отходы на свалки. Администрация Екатеринбурга уже выражала обеспокоенность тем, что данная сфера бизнеса крайне непрозрачна: недобросовестные субподрядчики могут выбросить мусор на нелегальной свалке, что негативно отражается на экологической ситуации в регионе (к примеру, нелегальная свалка на улице Коммунистической, которую в настоящее время рекультивируют, периодически тлела).
«Сейчас эта сфера никем не контролируется. Застройщики заключают договоры с субподрядчиками, а те часто оставляют отходы на нелегальных свалках или сбрасывают в леса. Это недопустимая ситуация, и решать ее нужно быстро и верно», — заявил
журналистам заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.
Администрация Екатеринбурге уже учредила МБУ «Строительные технологии», которое должно будет контролировать эту сферу. Для девелоперов ситуация принципиально не поменяется: будущие тарифы по вывозу отходов будут сравнимы с существующими расценками частных компаний. Следующим логическим шагом в этом направлении становится создание производства по переработке отходов. Тем более что сами по себе битый кирпич, щебень и бетон имеют определенную ценность в качестве сырья, ведь их можно переработать в техногрунт, используемый для уплотнения грунта на строительных площадках.
«Самостоятельно отбирая неопасные строительные отходы — бой кирпича, бетонных блоков, дерева, асфальта — застройщики отдают себе отчет, что, по сути, это те же глина, песок, щебень. Их хоть и безопасно с точки зрения экологии, но крайне расточительно подвергать захоронению в сегодняшних экономических условиях. Измельченные в крошку строительные отходы в качестве вторсырья можно применять для уплотнения грунта, например, на производственных площадках», — рассказал в интервью
изданию «Эксперт Урал» директор ООО «Гринлэнд» Евгений Пенский.
В настоящее время эта компания оказывает услуги девелоперам по вывозу строительных отходов и готовится к строительству комплекса по их повторной сортировке и переработке, который планируется разместить на Изоплите.
Интересно отметить, что начало работ по согласованию проекта (в первую очередь информация о назначении публичных слушаний по проектированию площадки на Изоплите) вызвало настоящую истерию в средствах массовой информации. В СМИ начали появляться слухи о возможном складировании на площадке различных опасных отходов. Впрочем, информация эта была немедленно опровергнута. Во-первых, промышленная площадка на Изоплите и раньше была местом временного хранения строительных отходов. Во-вторых, инициатива по изменению назначения площадки подразумевает стремление компании-оператора прекратить хранить и начать перерабатывать строительный мусор.
«Отходы, о которых идет речь в недобросовестных СМИ, в принципе не могут образовываться при строительстве. На промышленной площадке в районе Изоплит в соответствии с соблюдением требований законодательства осуществляется временное хранение перед последующей утилизацией неопасных строительных отходов — это битые кирпичи, бетонные блоки, щебень, дерево и другие безопасные материалы, вывезенные со строительных площадок, в том числе, где происходит снос ветхого и аварийного жилья. Эти материалы проходят тщательную сортировку и оптимальны для последующего использования в качестве техногрунта при отсыпке площадок, предназначенных под строительство новых производственных цехов. В рамках реализации стратегии развития собственных производств, в соответствии с принципами бережливого производства, на базе в Изоплите будет установлен современный перерабатывающий комплекс, эффективность и экологичность которого гарантирует специализированный подрядчик. Сортировка и переработка неопасных строительных отходов является лицензируемым видом деятельности», — отметили в компании «Атомстройкомплекс».
«Сейчас назначение участка позволяет нам временно хранить неопасные отходы строительной отрасли перед последующей переработкой и вывозом на утилизацию. Мы проводим повторную сортировку, отделяем небезопасные отходы, если они случайно попадают, направляем их на утилизацию в специализированные компании. Подходящие под вторичное использование строительные отходы остаются на временное хранение», — отметил Е. Пенский.
По его словам, у девелоперов растет запрос на переработку строительных отходов в техногрунт. Потенциальным клиентом и партнером ООО «Гринлэнд» станет один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга строительный холдинг «Атомстройкомплекс» (площадка на Изоплите принадлежит этой компании).
«Большинство жилых кварталов «Атомстройкомплекс» возводит на месте ветхих и аварийных домов, которые подвергаются сносу. Только в трех районах города (на Эльмаше, Уралмаше и в Пионерском районе) мы расселили более 50 двух- и трехэтажных домов общей площадью более 30 тыс. кв. м. В этом году мы начнем застраивать собственную производственную базу на Эльмаше и уже занимаемся подготовкой участка. Расчищая площадки под новое строительство, мы вывозим строительный мусор, оставшийся после сноса прежних строений. Вместо того, чтобы захоранивать, планируем перерабатывать и использовать его в качестве техногрунта. Производственные цеха занимают значительные площади, поэтому потребность в техногрунте для этих нужд в нашем холдинге высокая. Сокращение отходов и их вторичное использование в строительном цикле соответствует экологическим принципам нашего холдинга», — отметил директор по стратегии ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Алексей Кузнецов.
В компании также подчеркнули, что сотрудничество в данном направлении соответствует стратегии «Атомстройкомплекса» по развитию собственных производств по принципам бережливого производства. К слову, данный холдинг первым на Урале начал развивать проекты по безотходному производству и вторичной переработке отходов в соответствии с задачами национального проекта «Экология».
Так, для производства газозолоблоков компания использует отходы Рефтинской ГРЭС — золу уноса. А на цементном заводе «Атомстройкомплекса» установлен пылеулавливающий фильтр, по расчетам экологов, очищающий воздух на предприятии на 99,975%.
Таким образом, строительство нового комплекса по переработке строительных отходов в Екатеринбурге внесет свой вклад в улучшение экологической ситуации в регионе.Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»