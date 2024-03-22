Экология в строительстве

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ЕВРАЗ ЗСМК перерабатывает и использует повторно почти 90% производственных отходов

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УрБК, Екатеринбург, 02.08.2010. Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения ...