В Екатеринбурге будет создано предприятие по безопасной переработке строительных отходов

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. На дробильно-обогатительной фабрике Шерегешского рудника в рамках программы по ...23.03.2012 В Челябинской области разработана программа переработки промышленных отходов на 2012–2015 годы
УрБК, Челябинск, 23.03.2012. Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области разработало программу ...14.09.2011 В Карабаше появится предприятие по переработке медеплавильных пылей
УрБК, Карабаш (Челябинская область), 14.09.2011. В Карабаше появится новое предприятие по переработке тонких ...02.08.2010 ООО «Завод строительных материалов «ИнтерТехно» оштрафовано за нарушение закона об обращении с отходами производства
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2010. Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения ...13.04.2009 Министерством природных ресурсов Свердловской области были выявлены нарушения природоохранного законодательства на первоуральском МУП «Завод по переработке твердых бытовых отходов»
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2009. Министерством природных ресурсов Свердловской области была проведена проверка ...