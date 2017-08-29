В Екатеринбурге будет создано предприятие по безопасной переработке строительных отходов



УрБК. Екатеринбург. 22.03.2024. В екатеринбургском районе Изоплит начнет работу предприятие по переработке строительных отходов. На нем планируется превращать отработанные стройматериалы — битые кирпичи, бетонные блоки, щебень, дерево и другие безопасные материалы, вывезенные со строительных площадок, в том числе, где происходит снос ветхого и аварийного жилья — в техногрунт, который может быть использован для уплотнения и подготовки промышленных площадок. Оператором проекта выступит компания ООО Гринлэнд.



До последнего времени в регионе существовал дефицит мощностей по переработке строительных отходов. Большинство строительных компаний просто вывозили их на полигоны, что приводило к быстрому заполнению площадок дополнительному давлению на экологическую ситуацию в Свердловской области. В то же время большая часть строительных отходов пригодно для переработки, в том числе – для повторного использования в той же строительной отрасли.



О необходимости контроля за строительными отходами и созданию центров по их переработки не раз заявлял вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. По его инициативе в городе было создано МБУ «Строительные технологии», ответственное за данное направление. Создание производства стало следующим шагом в этом направлении.



Сейчас площадка используется . компанией Атомстройкомплекс для временного хранения отходов строительного производства, пригодных для дальнейшей переработки. Ожидается, что она же будет пользоваться услугами предприятия по переработке.

