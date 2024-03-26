УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:23

«Атомстройкомплекс» обозначил позицию по использованию земельного участка на Изоплите

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» готовится к возведению первого в Екатеринбурге комплекса по переработке безопасных строительных отходов (битые кирпичи, сломанные бетонные конструкции) в техногрунт, который используется для уплотнения грунта при строительстве производственных цехов. Комплекс будет располагаться на промышленной площадке в районе Изоплит, в 1,5 км от берега озера Шарташ, сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» обозначил позицию по использованию земельного участка на Изоплите
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

При этом не идет речи о создании нового «мусорного полигона». «Атомстройкомплекс» фактически упорядочивает собственную производственную деятельность, выделяя в промышленной зоне участок, безопасный для хранения и переработки боя строительных материалов. Он как относился к землям промышленности, так и остается в этом статусе. На нем не расположены природные или жилые объекты, проект прошел все необходимые экспертизы, подтверждающие его экологическую безопасность. Результаты экспертиз и сам проект доступны на сайте администрации Кировского района Екатеринбурга и открыты для ознакомления граждан. Вопросы для обсуждения могут быть адресованы и на сайт компании.

«Компания вступила в переговоры с ООО «Гринлэнд» (оператор, осуществляющий вывоз мусора со строительных площадок) и выразила готовность оплачивать переработку (измельчение) строительного мусора, чтобы использовать результаты переработки на собственных производственных площадках, в том числе, при строительстве новых цехов. Разработан проект установки перерабатывающего комплекса. Участок для его размещения выбран таким образом, чтобы обеспечить безопасность жилью, расположенному в непосредственной близости от промышленной зоны. Чтобы вести деятельность по переработке и вторичному использованию материалов, в статус разрешенного использования участка необходимо внести соответствующие виды деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом компания отмечает, что распространяемая некоторыми пабликами и СМИ информация о создании нового мусорного полигона не соответствует действительности. Для нагнетания негатива распространители недобросовестной информации используют такие термины, как «свалка», «мусорный полигон», «медицинские и химические отходы», которые ничего общего не имеют ни с хранением, ни с переработкой боя строительных материалов. Также используются пугающие иллюстрации мусорных полигонов, переполненных самым разными отходами, в том числе отходами других производств, официально считающимися опасными. В действительности строительный мусор, который застройщики направляют на утилизацию, не является опасным, имеет натуральный (природный) состав, после измельчения представляет собой готовый к использованию строительный материал (техногрунт).

«Атомстройкомплекс» обращается к жителям и настоятельно рекомендует непосредственно ознакомиться с документами, размещенными на сайте администрации, изложенными в простой и понятной форме, при возникновении вопросов — адресовать их на указанные ресурсы. Также компания рекомендует ориентироваться на информацию, расположенную на официальных источниках, а не в социальных сетях или мессенджерах, сообщения на которых могут иметь провокационный характер.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.03.2024 Экология в строительстве

В Екатеринбурге появится комплекс по переработке строительных отходов в техногрунт ...

22.03.2024 В Екатеринбурге будет создано предприятие по безопасной переработке строительных отходов

УрБК. Екатеринбург. 22.03.2024. В екатеринбургском районе Изоплит начнет работу предприятие по переработке строительных ...

22.12.2023 «Атомстройкомплекс» запускает вторую линию по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче мощностью 28 тыс. тонн в год

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» расширяет производство минераловатного ...

24.10.2023 Компания «Атомстройкомплекс» поддержала создание реестра добросовестных производителей в строительстве

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Уральский строительный холдинг «Атомстройкомплекс» поддержал формирование реестра ...

09.02.2012 ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» продолжает настаивать на вырубке зеленых насаждений в районе улиц Разливная — Амундсена в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2012. ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» просит Арбитражный суд Свердловской области ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банковВчера, 18:01В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента
Архив новостей
Март 2024 (630)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18