«Атомстройкомплекс» обозначил позицию по использованию земельного участка на Изоплите

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» готовится к возведению первого в Екатеринбурге комплекса по переработке безопасных строительных отходов (битые кирпичи, сломанные бетонные конструкции) в техногрунт, который используется для уплотнения грунта при строительстве производственных цехов. Комплекс будет располагаться на промышленной площадке в районе Изоплит, в 1,5 км от берега озера Шарташ, сообщает
пресс-служба девелопера. Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
При этом не идет речи о создании нового «мусорного полигона». «Атомстройкомплекс» фактически упорядочивает собственную производственную деятельность, выделяя в промышленной зоне участок, безопасный для хранения и переработки боя строительных материалов. Он как относился к землям промышленности, так и остается в этом статусе. На нем не расположены природные или жилые объекты, проект прошел все необходимые экспертизы, подтверждающие его экологическую безопасность. Результаты экспертиз и сам проект доступны на сайте администрации Кировского района Екатеринбурга и открыты для ознакомления граждан. Вопросы для обсуждения могут быть адресованы и на сайт компании.
«Компания вступила в переговоры с ООО «Гринлэнд» (оператор, осуществляющий вывоз мусора со строительных площадок) и выразила готовность оплачивать переработку (измельчение) строительного мусора, чтобы использовать результаты переработки на собственных производственных площадках, в том числе, при строительстве новых цехов. Разработан проект установки перерабатывающего комплекса. Участок для его размещения выбран таким образом, чтобы обеспечить безопасность жилью, расположенному в непосредственной близости от промышленной зоны. Чтобы вести деятельность по переработке и вторичному использованию материалов, в статус разрешенного использования участка необходимо внести соответствующие виды деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом компания отмечает, что распространяемая некоторыми пабликами и СМИ информация о создании нового мусорного полигона не соответствует действительности. Для нагнетания негатива распространители недобросовестной информации используют такие термины, как «свалка», «мусорный полигон», «медицинские и химические отходы», которые ничего общего не имеют ни с хранением, ни с переработкой боя строительных материалов. Также используются пугающие иллюстрации мусорных полигонов, переполненных самым разными отходами, в том числе отходами других производств, официально считающимися опасными. В действительности строительный мусор, который застройщики направляют на утилизацию, не является опасным, имеет натуральный (природный) состав, после измельчения представляет собой готовый к использованию строительный материал (техногрунт).
«Атомстройкомплекс» обращается к жителям и настоятельно рекомендует непосредственно ознакомиться с документами, размещенными на сайте администрации, изложенными в простой и понятной форме, при возникновении вопросов — адресовать их на указанные ресурсы. Также компания рекомендует ориентироваться на информацию, расположенную на официальных источниках, а не в социальных сетях или мессенджерах, сообщения на которых могут иметь провокационный характер.