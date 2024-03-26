«Атомстройкомплекс» обозначил позицию по использованию земельного участка на Изоплите

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Экология в строительстве

В Екатеринбурге появится комплекс по переработке строительных отходов в техногрунт ...

В Екатеринбурге будет создано предприятие по безопасной переработке строительных отходов

УрБК. Екатеринбург. 22.03.2024. В екатеринбургском районе Изоплит начнет работу предприятие по переработке строительных ...

«Атомстройкомплекс» запускает вторую линию по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче мощностью 28 тыс. тонн в год

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» расширяет производство минераловатного ...

Компания «Атомстройкомплекс» поддержала создание реестра добросовестных производителей в строительстве

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Уральский строительный холдинг «Атомстройкомплекс» поддержал формирование реестра ...

ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» продолжает настаивать на вырубке зеленых насаждений в районе улиц Разливная — Амундсена в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2012. ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» просит Арбитражный суд Свердловской области ...