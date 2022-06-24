Снизить свои зарплатные ожидания готовы лишь 33% жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. 38,5% жителей Среднего Урала готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения ...11.10.2021 Треть свердловчан готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы
33% опрошенных жителей Свердловской области готовы снизить свои требования к размеру заработной платы ради сохранения ...11.10.2021 Треть свердловчан готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. 33% опрошенных жителей Свердловской области готовы снизить свои требования к размеру ...09.06.2021 Снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения текущей работы готовы 37% свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. Только 37% опрошенных жителей Свердловской области готовы снизить свои зарплатные ...19.05.2016 HeadHunter: Ради трудоустройства 49% жителей Екатеринбурга готовы снизить свои зарплатные ожидания
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2016. Почти половина (49%) жителей Екатеринбурга готовы снизить свои зарплатные ожидания, ...