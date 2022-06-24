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Снизить свои зарплатные ожидания готовы лишь 33% жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Служба исследований hh.ru выяснила, как за последний год изменилась доля тех соискателей из Свердловской области, кто готов снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

Опрос, проведенный в III квартале 2023 года, показал, что лишь 33% соискателей из Свердловской области готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. В III квартале прошлого года такую готовность продемонстрировали 43% респондентов.

46% опрошенных сообщили, что не готовы идти на зарплатные уступки ради трудоустройства. Год назад такой позиции придерживались только 34% соискателей региона. Категорически не готовы терять свою зарплату представители сфер «Закупки» (59%), «Управление персоналом, тренинги» (57%) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (56%).

Более гибкими в вопросе пересмотра свой зарплаты ради сохранения рабочего места или гарантированного трудоустройства оказались работники сфер «Информационные технологии» (52%), «Искусство, развлечения, СМИ» (40%) и «Безопасность» (39%).

Еще 21% соискателей затруднился ответить. За год доля сомневающихся респондентов почти не изменилась — 22% в III квартале 2022 года.

Стоит напомнить, что, согласно сентябрьскому опросу HeadHanter Урал, 40% жителей Свердловской области считают несправедливой разницу в зарплатах с коллегами.
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