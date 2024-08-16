Более половины соискателей Свердловской области не готовы снизить зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. 53% соискателей из Свердловской области, опрошенных онлайн-платформой рекрутинга hh.ru, не готовы снизить свои зарплатные ожидания взамен на гарантированное трудоустройство. Это на 1% меньше, чем год назад.



Наибольшую принципиальность в вопросе зарплатных ожиданий склонны проявлять соискатели из сфер «Розничная торговля» (67% из них не уступят в сумме желаемой зарплаты), «Транспорт, логистика, перевозки» (62%), «Автомобильный бизнес», «Закупки» и «Медицина, фармацевтика» (по 60%).



В то же время 29% опрошенных готовы пойти на такую уступку. Чаще остальных гибкость в зарплате готовы проявить представители профессиональных сфер «Информационные технологии» (42%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (35%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (32%), «Высший менеджмент» и «Маркетинг, реклама, PR» (30%).