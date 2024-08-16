Более половины соискателей Свердловской области не готовы снизить зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Свердловской области в июле — начале августа средняя предлагаемая зарплата несколько ...11.10.2023 Снизить свои зарплатные ожидания готовы лишь 33% жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Служба исследований hh.ru выяснила, как за последний год изменилась доля тех ...11.10.2021 Треть свердловчан готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы
33% опрошенных жителей Свердловской области готовы снизить свои требования к размеру заработной платы ради сохранения ...11.10.2021 Треть свердловчан готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. 33% опрошенных жителей Свердловской области готовы снизить свои требования к размеру ...30.01.2015 Половина россиян готова на снижение зарплаты ради трудоустройства
УрБК, Москва, 30.01.2015. Более половины соискателей готовы умерить свои зарплатные аппетиты ради трудоустройства, ...