На Среднем Урале 40% жителей считают несправедливой разницу в зарплатах с коллегами

В Свердловской области 40% жителей никогда не получает премии на работе. В целом по стране — 43%, говорится в ...19.09.2023 На Среднем Урале 40% жителей никогда не получает премии на работе
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области 40% жителей никогда не получает премии на работе. В целом по ...19.09.2022 В Свердловской области 54% трудоустроенных граждан ищут подработку
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области 54% опрошенных граждан рассматривают поиск подработки на ...30.07.2021 В Свердловской области 83% работающих жителей недовольны своей зарплатой
Согласно опросу, проведенному службой исследований hh.ru, 83% жителей Свердловской области недовольны своей заработной ...30.07.2021 В Свердловской области 83% работающих жителей недовольны своей зарплатой
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. Согласно опросу, проведенному службой исследований hh.ru, 83% жителей Свердловской ...