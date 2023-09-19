На Среднем Урале 40% жителей считают несправедливой разницу в зарплатах с коллегами

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области 40% трудоустроенных граждан считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



При этом наиболее часто разницей недовольны юристы (49%), сотрудники безопасности (45%), а также медики и бухгалтеры (по 43%). В то же время треть респондентов уверена, что разница в зарплатах — это абсолютно нормально. Оставшиеся 27% сказали, что у них в компании единый уровень зарплат на одинаковых позициях (обычно это сфера туризма и ресторанов — 35%).



Кроме того, 41% свердловчан признались, что не знают, сколько зарабатывают их коллеги и руководители. Наиболее часто так отвечали представители сфер «Маркетинг, реклама, PR» и «Информационные технологии» (по 52%). Еще 36% в курсе доходов рядовых сотрудников в их компании, а 1% знает размер зарплаты начальства.