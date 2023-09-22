В Екатеринбурге строится 4,3 млн кв. метров нового жилья

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге в настоящее время ведется строительство 4,3 млн кв. м. жилых домов. Об этом сегодня на пресс-конференции в городе по итогам пленарного заседания Уральской палаты недвижимости (УПН) рассказала президент Российской гильдии риелторов Валерия Козлова.
«Наши уральские застройщики сегодня не только не сдают позиции, но и задают новые тренды и тенденции. В будущем тренд на новостройки продолжится. Специалистам по недвижимости необходимо на это обратить внимание и лучше знать продукт. Также у нас немного выросло количество непроданных квартир по сравнению с другими периодами, но затоваривания рынка в Екатеринбурге нет», — отметила В. Козлова.
Она уточнила, что нельзя сказать о переизбытке «первички», потому как цикл продажи у новостроек довольно продолжительный. Он начинается с того момента, как застройщик получает разрешение на строительство, и продолжается вплоть до введения в эксплуатацию. На вторичном рынке, в свою очередь, срок продажи в среднем составляет три месяца.
«За два года объем введенных домов значительно увеличился, а рынок стал более разнообразным. Выросло строительство в Академическом, Юго-Западном, на ВИЗе, Уктусе, Автовокзале. Из минусов — при большом числе квартир типового разнообразия не так много. 61% всех предложений — студии и однокомнатные квартиры», — рассказала она об итогах пленарного заседания.
Отметим, что, судя по всему, соотношение типового разнообразия новых квартир сказалось на том, что более 40% сделок на рынке новостроек Екатеринбурга были совершены
с малогабаритными квартирами. На это обращал внимание начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.
Кроме того, как заметила эксперт, растет количество проектов и застройщиков, которые планируют строить в регионе. Сегодня те застройщики, которых не было три года назад, занимают 16% рынка. По данным аналитиков УПН, доля «новичков» в будущем может составить уже порядка 20-25%. Так, готовятся к выходу на рынок более 10 иногородних девелоперов.
К тому же местные компании, в числе которых «Атомстройкомплекс», «РСГ-Академическое» и другие, также анонсируют новые проекты. Благодаря работе этих застройщиков будут выпущены миллионы квадратных метров нового жилья.
Добавим, что в рамках форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» представила
исследование трендов на первичном рынке жилья. В частности, аналитики замерили предпочтения покупателей при выборе квартир. Так, выяснилось, что многие жители готовы рассмотреть переезд в другой район города при наличии интересных инженерных и архитектурных решений, интересной цены.