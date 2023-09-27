«Атомстройкомплекс» представил на 100+ TechnoBuild прогноз по трендам на первичном рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. На международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге компания ...09.02.2023 Компания «Атомстройкомплекс» проводит исследование уровня удовлетворенности покупателей квартирами в новостройках
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Компания «Атомстройкомплекс» проводит опросы среди своих клиентов о качестве ...22.04.2022 «Атомстройкомплекс» провел среди екатеринбуржцев опрос о критериях выбора жилья
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Компания «Атомстройкомплекс» во время «Ярмарки недвижимости» провела среди ...19.04.2021 Средняя площадь продаваемых «Атомстройкомплексом» квартир составляет 67 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. Средняя площадь продаваемых «Атомстройкомплексом» квартир составляет 66,9 кв. метров. ...27.08.2014 ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» требует пересмотра дела о передаче квартир УрО РАН
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2014. В Арбитражный суд поступило заявление ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» о пересмотре ...