«Атомстройкомплекс» представил на 100+ TechnoBuild прогноз по трендам на первичном рынке жилья

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В рамках форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» представила исследование трендов на первичном рынке жилья. В частности, аналитики замерили предпочтения покупателей при выборе квартир.«Я думаю, что в ближайшее время не стоит ждать революционных решений в жилой недвижимости, их уже было достаточно, дальше девелоперы будут работать в направлении оптимизации — улучшать хорошее и отрабатывать недостатки. Развитие продукта мы видим в многофункциональности всех помещений в доме, а не только квартир, в повышении безопасности при минимизации в этом процессе участия человека (охраны), в максимальной готовности квартир к проживанию», — прокомментировала результаты исследования заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.В основу исследования легли многолетние наблюдения за трендами и изменениями покупательских настроений. При анализе изучались проекты девелоперов по таким параметрам, как среда, ритейл, планировки, инженерные решения и безопасность.В то же время на рынке уже нет резервов для оптимизации площади квартир. Это компенсируется высокой проработкой функциональности жилья и вынесением функции хранения за периметр квартиры. В этой связи покупатели уделяют особое внимание планировке, поскольку прошли времена, когда новоселы перестраивали жилье «под себя».Исследования показали, что качественный продукт может поменять предпочтения покупателя по локации. Рынок недвижимости Екатеринбурга долгое время характеризовался приверженностью покупателей к своему району проживания, но сейчас многие готовы рассмотреть переезд в другой район города при наличии интересных инженерных и архитектурных решений, интересной цены.