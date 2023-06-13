Более 40% сделок на рынке новостроек Екатеринбурга были совершены с малогабаритными квартирами

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...20.09.2022 УПН: На рынке новостроек Екатеринбурга стало меньше инвестиционных сделок
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков ...12.10.2021 Доля студий и однокомнатных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга выросла до 55%
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. Доля студий и однокомнатных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга за последние два ...13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир
Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом написал начальник аналитического ...13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом ...