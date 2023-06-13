Более 40% сделок на рынке новостроек Екатеринбурга были совершены с малогабаритными квартирами

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В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...

УПН: На рынке новостроек Екатеринбурга стало меньше инвестиционных сделок

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков ...

Доля студий и однокомнатных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга выросла до 55%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. Доля студий и однокомнатных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга за последние два ...

На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир

Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом написал начальник аналитического ...

На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом ...