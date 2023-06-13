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Более 40% сделок на рынке новостроек Екатеринбурга были совершены с малогабаритными квартирами

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. 44% сделок на рынке новостроек Екатеринбурга с начала года были совершены с квартирами площадью до 40 кв. м. Об этом рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG.

«Это близко к тому, что было в 2021 году. При этом выросла доля квартир 30-40 кв. м, а сектор ультракомпактных студий (до 20 кв. м) сжался», — написал М. Хорьков.

31% сделок совершили с квартирами площадью от 40 до 60 кв. м., 17% — от 60 до 70 кв. м., 5-6% — от 80 до 100 кв. м.
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