УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

В центре Екатеринбурга к официальному Дню города посадят молодые кедры

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Екатеринбурге к официальному Дню города 18 ноября на городской плотине между Домом Севастьянова и гимназией № 9 посадят 10 молодых кедров. Всего к концу года в столице Урала появится 195 новых деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Пока позволяет погода, продолжаем озеленять территорию города. Преобразились бульвар Медиков (перекресток улиц Репина и Попова), сквер возле главного корпуса УрФУ на улице Мира, сквер на улице Попова и так далее. Ко всем этим усилиям необходимо прибавить компенсирующие посадки, выполняемые застройщиками. А к историческому дню рождению Екатеринбурга в ноябре возле Плотинки высадим десять шикарных кедров!» — сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Специалисты МБУ «Зеленстрой» сообщили, что за год уже высадили 1 тыс. 523 кустарника и 25 тыс. 670 кв. м. цветников. В том числе 38 различных видов деревьев и 497 блоков кустарников перевезли с площадки фестиваля Екатеринбург-300. Их пересадили на бульвар Медиков, в сквер по улице Титова и другие локации города.

Так, на улице Титова посадили березы, ели, яблони, клены, липы и сосны. По словам руководителя МБУ «Зеленстрой» Анны Янченко, посадку деревьев стараются проводить в наиболее благоприятный осенний период, чтобы они не «заснули». Последний полив совершают в самую холодную погоду, чтобы корневая система была заморожена на зиму. С приходом весны корни оттают, и дерево гораздо лучше приживется. Также во время посадки весной или осенью растения удобряют, а затем своевременно поливают. Кроме того, в следующим году в парках и скверах планируется заменить сухостойные деревья и кустарники.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.08.2023 В парках и скверах Екатеринбурга высадят деревья и кустарники с фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300»

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Деревья, кустарники и другие растения, представленные на фестивале ландшафтного ...

08.10.2021 В Екатеринбурге высадили более 2 тыс. новых кустарников в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В этом году в Екатеринбурге высадили 332 дерева и 2 тыс. 136 кустарников. Об этом ...

13.01.2016 В 2015 году в Екатеринбурге высадили в 2,5 раза больше деревьев, чем в 2014

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2016. В Екатеринбурге в 2015 году специалисты МБУ «Зеленстрой» высадили 3 тыс. 257 деревьев, ...

13.04.2015 В Екатеринбурге началась реконструкция сквера на ул. Белинского

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. В Екатеринбурге началась реконструкция сквера на ул. Белинского между ул. Куйбышева и ...

03.10.2014 В Екатеринбурге осенью высадят более 500 деревьев

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2014. В Екатеринбурге осенью посадят 551 дерево. Об этом сообщает пресс-служба администрации ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм29.08.2023Перевозка деревянных бытовок длинномером
Архив новостей
Сентябрь 2023 (635)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18