В центре Екатеринбурга к официальному Дню города посадят молодые кедры

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Деревья, кустарники и другие растения, представленные на фестивале ландшафтного ...08.10.2021 В Екатеринбурге высадили более 2 тыс. новых кустарников в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В этом году в Екатеринбурге высадили 332 дерева и 2 тыс. 136 кустарников. Об этом ...13.01.2016 В 2015 году в Екатеринбурге высадили в 2,5 раза больше деревьев, чем в 2014
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2016. В Екатеринбурге в 2015 году специалисты МБУ «Зеленстрой» высадили 3 тыс. 257 деревьев, ...13.04.2015 В Екатеринбурге началась реконструкция сквера на ул. Белинского
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. В Екатеринбурге началась реконструкция сквера на ул. Белинского между ул. Куйбышева и ...03.10.2014 В Екатеринбурге осенью высадят более 500 деревьев
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2014. В Екатеринбурге осенью посадят 551 дерево. Об этом сообщает пресс-служба администрации ...