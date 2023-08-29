В центре Екатеринбурга к официальному Дню города посадят молодые кедры

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Деревья, кустарники и другие растения, представленные на фестивале ландшафтного ...

В парках и скверах Екатеринбурга высадят деревья и кустарники с фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300»

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В этом году в Екатеринбурге высадили 332 дерева и 2 тыс. 136 кустарников. Об этом ...

В Екатеринбурге высадили более 2 тыс. новых кустарников в 2021 году

В 2015 году в Екатеринбурге высадили в 2,5 раза больше деревьев, чем в 2014

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2016. В Екатеринбурге в 2015 году специалисты МБУ «Зеленстрой» высадили 3 тыс. 257 деревьев, ...