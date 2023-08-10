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В парках и скверах Екатеринбурга высадят деревья и кустарники с фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300»

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Деревья, кустарники и другие растения, представленные на фестивале ландшафтного искусства «Екатеринбург-300», который проходил на площади 1905 года, высадят в парках и скверах уральской столицы. Всего организаторы фестиваля передали городу более 800 растений, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

После проведения фестиваля городу в подарок достались пять берез повислых, 12 мелколистных лип, три ели, пять ив разных пород, два клена, восемь сосен, сибирская лиственница, виргинская черемуха, яблоня Маковецкого, кусты сливолистного боярышника, калинолистного пузыреплодника, блестящего кизильщика, 290 горшков изысканной гортензии, а также неприхотливые долгоцветущие многолетние садовые цветы и травы.

В настоящее время все растения переданы на попечение специалистов МБУ «Зеленстрой», которые поливают и оберегают их. Деревья в мешках с комом земли, цветы и кустарники в специальных емкостях будут высажены в сквере Бориса Рыжего на улице Титова, в сквере на площади Коммунаров и на бульваре Медиков на улице Репина, в парке XXII Партсъезда, в сквере имени А.С. Попова, у киноконцертного театра «Космос» и набережной Рабочей молодежи.

Напомним, что в прошлом году растения с фестиваля ландшафтного дизайна были высажены на территории гимназии № 8 — они стали основой для создания здесь японского сада.

Также этой осенью новые деревья появятся в парке имени Энгельса, реконструкцией которого занимаются благотворители. Из-за жаркого и сухого лета работы по высадке растений здесь были отложены на осень.
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