В парках и скверах Екатеринбурга высадят деревья и кустарники с фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300»

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УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Фестиваль ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» посетят около 250 тыс. гостей. Об ...

В Екатеринбурге власти города обозначили даты проведения V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов утвердил даты проведения V Евразийского ...

В Екатеринбурге в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» на площади 1905 года пройдут модные показы

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. В Екатеринбурге 19 августа в преддверии Дня города на площадке фестиваля ландшафтного ...

В Екатеринбурге до 6 сентября закрыли парковку на площади 1905 года для проведения фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыта для автомобилистов парковка на площади 1905 ...

В Екатеринбурге осенью высадят более 500 деревьев

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2014. В Екатеринбурге осенью посадят 551 дерево. Об этом сообщает пресс-служба администрации ...