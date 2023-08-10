В парках и скверах Екатеринбурга высадят деревья и кустарники с фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300»

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Фестиваль ландшафтного искусства «Екатеринбург-300» посетят около 250 тыс. гостей. Об ...26.01.2023 В Екатеринбурге власти города обозначили даты проведения V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов утвердил даты проведения V Евразийского ...09.08.2022 В Екатеринбурге в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» на площади 1905 года пройдут модные показы
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. В Екатеринбурге 19 августа в преддверии Дня города на площадке фестиваля ландшафтного ...01.08.2022 В Екатеринбурге до 6 сентября закрыли парковку на площади 1905 года для проведения фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыта для автомобилистов парковка на площади 1905 ...03.10.2014 В Екатеринбурге осенью высадят более 500 деревьев
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2014. В Екатеринбурге осенью посадят 551 дерево. Об этом сообщает пресс-служба администрации ...