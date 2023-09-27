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В центре Екатеринбурга высадили саженцы молодых кедров к историческому 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В центре Екатеринбурга на плотине Городского пруда появились саженцы молодых кедров. Всего было высажено 10 деревьев, сообщил в личном Telegram-канале глава муниципалитета Алексей Орлов.

«Высадили 10 молодых кедров. В местном лесопитомнике их выращивали 10 лет, так что на саженцы они не похожи — достаточно солидные деревья высотой 4 м. Лесные красавцы, которые наверняка полюбятся горожанам, станут живым символом нашего города», — написал градоначальник.

Он также напомнил, что в этом году в Екатеринбурге было высажено 195 деревьев и более 1,5 тыс. кустарников. Кроме этого, различные зеленые насаждения появились благодаря застройщикам — в качестве компенсации за освоение ими площадок под строительство.

Кроме этого, специалисты МБУ «Зеленстрой» перевезли 38 различных видов деревьев и 497 блоков кустарников с площадки фестиваля «Екатеринбург-300». Их высадили на бульваре Медиков, в сквере по улице Титова и в других локациях города.

Так, на улице Титова посадили березы, ели, яблони, клены, липы и сосны. Специалисты отмечают, что посадку деревьев необходимо проводить в осенний период, чтобы они не «заснули». Последний полив совершают в самую холодную погоду, чтобы корневая система была заморожена на зиму. С приходом весны корни оттают, и дерево гораздо лучше приживется. Также во время посадки весной или осенью растения удобряют, а затем своевременно поливают.
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