В центре Екатеринбурга высадили саженцы молодых кедров к историческому 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Екатеринбурге к официальному Дню города 18 ноября на городской плотине между Домом ...29.05.2023 Брусника высадила во дворе квартала «На Некрасова» в Екатеринбурге саженцы липовых деревьев
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Во дворе одного из домов квартала «На Некрасова» в Екатеринбурге появились саженцы лип. ...06.10.2022 Сотрудники Распадской угольной компании с начала года высадили на Кузбассе более 350 деревьев
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) принимает ...08.10.2021 В Екатеринбурге высадили более 2 тыс. новых кустарников в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В этом году в Екатеринбурге высадили 332 дерева и 2 тыс. 136 кустарников. Об этом ...13.01.2016 В 2015 году в Екатеринбурге высадили в 2,5 раза больше деревьев, чем в 2014
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2016. В Екатеринбурге в 2015 году специалисты МБУ «Зеленстрой» высадили 3 тыс. 257 деревьев, ...