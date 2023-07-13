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На долю Китая приходится 30% экспорта товаров агропрома Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. На долю Китая в 2023 году пришлось почти 30% от всего объема экспорта товаров агропромышленного комплекса (АПК) Свердловской области. Также продукты среднеуральских аграриев пользуются спросом в Казахстане и Республике Беларусь. В общей сложности сельхозпродукция из Среднего Урала поставляется в 26 стран мира, сообщает региональный департамент информполитики.

«Больше всего Китаем востребованы семена льна, сейчас для нашего региона их экспорт — это активно развивающееся направление работы. Если сравнивать с показателями прошлого года, экспорт льна вырос в семь раз. Кроме того, в Китай сельхозпроизводители Среднего Урала поставляют рапсовое масло и кондитерские изделия», — рассказала министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

За год в Свердловской области вырос экспорт зернобобовых культур (более чем в 100 раз), пшеницы и овса (более чем в 20 раз), свинины (в 10 раз). Кроме того, в 2023 году начались поставки за границу ячменя и ржи.

В свою очередь, на Средний Урал поставляется китайская самоходная техника и погрузчики, которые необходимы местным аграриям. Вследствие этого объемы импорта из Китая постоянно растут.

Напомним, что развитие сотрудничества с городами Китая — одно из приоритетных направлений международной деятельности Екатеринбурга. В июле глава города Алексей Орлов и делегация из КНР на ИННОПРОМе обсудили межмуниципальное сотрудничество.
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