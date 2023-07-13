На долю Китая приходится 30% экспорта товаров агропрома Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках международной выставки ИННОПРОМ принял ...31.01.2023 Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн ...15.12.2021 Южноуральские предприятия в 2021 году импортировали товаров на 2,6 млрд долл. США
УрБК, Челябинск, 15.12.2021. В 2021 году предприятия Челябинской области закупили за рубежом товаров на 2,6 млрд долл. ...21.01.2021 В 2020 году объем отгруженного на экспорт зерна из Челябинской области составил 66,7 тыс. тонн
УрБК, Челябинск, 21.01.2021. По итогам прошлого года из Челябинской области в страны СНГ, Европы, а также Китай и Иран ...20.10.2015 Экспорт Китая в Россию в сентябре сократился почти на треть
УрБК, Пекин, 20.10.2015. Экспорт Китая в Россию в сентябре этого года снизился на 32%. Об этом сообщает «Прайм» со ...