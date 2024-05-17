На Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине восемь агропроизводителей Урала договорились о поставках своей продукции в Китай

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в церемонии открытия ...16.05.2024 Свердловская делегация примет участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым прибыла в ...14.05.2024 Свердловские предприятия примут участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО-2024, которое пройдет в Харбине 17-21 мая 2024 ...27.09.2023 На долю Китая приходится 30% экспорта товаров агропрома Свердловской области
На долю Китая в 2023 году пришлось почти 30% от всего объема экспорта товаров агропромышленного комплекса (АПК) ...27.09.2023 На долю Китая приходится 30% экспорта товаров агропрома Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. На долю Китая в 2023 году пришлось почти 30% от всего объема экспорта товаров ...