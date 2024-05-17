На Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине восемь агропроизводителей Урала договорились о поставках своей продукции в Китай

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Восемь организаций агропромышленного комплекса Свердловской области на Российско-Китайском ЭКСПО достигли с КНР экспортного соглашения. Об этом заявила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Она также отметила, что впервые на выставке в Харбине была представлена продукция уральского мясокомбината «Сибагро», который в рамках дальнейшего сотрудничества планирует поставлять в Китай замороженные субпродукты и свинину.



Продукция птицефабрики «Рефтинская» также заинтересовала китайских партнеров, и на данный момент руководство фабрики прорабатывает механизм дальнейшего торгового взаимодействия с республикой.



Компания «Вега» в результате договоренностей на Российско-Китайском ЭКСПО планирует расширить географию поставок и увеличить объем производства рапсового, подсолнечного и льняного масел. Сейчас предприятие модернизирует оборудование, чтобы уже осенью повысить объем производства масел до 3 тыс. т в месяц.



Стоит отметить, что на долю Китая в 2023 году пришлось почти 30% от всего объема экспорта товаров агропромышленного комплекса Свердловской области. Больше всего в Китае востребованы семена льна. В сравнении с показателями 2022 года его экспорт вырос в семь раз. Кроме того, в эту страну сельхозпроизводители Среднего Урала поставляют рапсовое масло и кондитерские изделия.



Также продукты среднеуральских аграриев пользуются спросом в Казахстане и Республике Беларусь. В общей сложности сельхозпродукция из Свердловской области поставляется в 26 стран мира, сообщает региональный департамент информполитики.