Свердловская делегация примет участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО-2024, которое пройдет в Харбине 17-21 мая 2024 ...11.07.2023 В Екатеринбурге начало работать седьмое Российско-Китайское ЭКСПО
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Екатеринбурге 11 июля официально начало работу седьмое Российско-Китайское ЭКСПО. В ...23.03.2023 В Екатеринбурге с 10 по 13 июля пройдет VII Российско-Китайское ЭКСПО
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2023 года на площадке Международной промышленной ...26.04.2018 Представители КНР заняли все площади в Екатеринбурге в рамках российско-китайского ЭКСПО
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Участники российско-китайского ЭКСПО со стороны КНР заняли все площади, предоставленные ...08.07.2015 Дмитрий Рогозин: Логично провести российско-китайское ЭКСПО в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2015. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин высказался за проведение ...