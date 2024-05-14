Свердловская делегация примет участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО-2024, которое пройдет в Харбине 17-21 мая 2024 ...

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Екатеринбурге 11 июля официально начало работу седьмое Российско-Китайское ЭКСПО. В ...

В Екатеринбурге с 10 по 13 июля пройдет VII Российско-Китайское ЭКСПО

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2023 года на площадке Международной промышленной ...