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Свердловская делегация примет участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым прибыла в Харбин, чтобы принять участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024. Об этом сообщает департамент информполитики области.

Свердловская делегация примет участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024

Как ранее писал УрБК, мероприятие пройдет в Харбине 17-21 мая 2024 года. В церемонии открытия примет участие президент РФ Владимир Путин.

Свердловская делегация примет участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024

Всего Свердловскую область на Российско-Китайском ЭКСПО в этом году представляют 19 компаний. Среди них «Синара-Транспортные Машины», научно-производственный комплекс «ВИП», Ирбитский молочный завод, птицефабрика «Рефтинская», компания «Сима-ленд» и другие. В течение нескольких дней представители региона проведут ряд встреч и переговоров с иностранными партнерами, в том числе на коллективном стенде Свердловской области на площадке ЭКСПО.

Свердловская делегация примет участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024

Российско-Китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года в Екатеринбурге и Харбине по очереди. В 2023 году в выставке в столице Среднего Урала приняли участие 370 китайских компаний.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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