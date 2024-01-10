Свердловские предприятия примут участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В 2024 году в рамках в рамках программ «Агростартап» и «Развитие семейной фермы» из ...23.03.2023 В Екатеринбурге с 10 по 13 июля пройдет VII Российско-Китайское ЭКСПО
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2023 года на площадке Международной промышленной ...26.04.2018 Представители КНР заняли все площади в Екатеринбурге в рамках российско-китайского ЭКСПО
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Участники российско-китайского ЭКСПО со стороны КНР заняли все площади, предоставленные ...09.04.2018 Заявка на «ЭКСПО-2025» будет представлена на стенде Свердловской области на выставке «Иннопром-2018»
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. На девятой международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге будет ...08.07.2015 Дмитрий Рогозин: Логично провести российско-китайское ЭКСПО в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2015. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин высказался за проведение ...