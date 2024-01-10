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Вчера, 12:02

Свердловские предприятия примут участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО-2024, которое пройдет в Харбине 17-21 мая 2024 года, будет работать стенд Свердловской области, на котором уральские предприятия продемонстрируют свою высокотехнологичную, промышленную, а также агропромышленную продукцию. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Китай для наших сельхозпроизводителей в 2023 году стал главным экспортным направлением. В этом году восемь уральских компаний представят, как уже популярные в Китае позиции, в том числе 45 видов мороженого, так и новинки, например, консервы и супы быстрого приготовления», — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Российско-Китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года в Екатеринбурге и Харбине по очереди. В 2023 году в выставке в столице Среднего Урала приняли участие 370 китайских компаний.
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