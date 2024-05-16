Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии открытия Российско-Китайского ЭКСПО

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В преддверии VIII Российско-Китайского ЭКСПО-2024, которое пройдет в Харбине 17-21 мая ...16.05.2024 Свердловская делегация примет участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым прибыла в ...14.05.2024 Свердловские предприятия примут участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО-2024, которое пройдет в Харбине 17-21 мая 2024 ...11.07.2023 В Екатеринбурге начало работать седьмое Российско-Китайское ЭКСПО
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Екатеринбурге 11 июля официально начало работу седьмое Российско-Китайское ЭКСПО. В ...11.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присоединился к организации годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав федерального ...