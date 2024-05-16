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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии открытия Российско-Китайского ЭКСПО

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в церемонии открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО-2024, которое проходит в Харбине 17-21 мая 2024 года, а также IV Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии открытия Российско-Китайского ЭКСПО
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Торжественная церемония открытия прошла на территории Харбинского международного конгрессно-выставочного центра. Перед представителями власти и бизнеса России и Китая выступил президент России Владимир Путин.

Свердловская делегация 17 мая примет участие в пленарном заседании Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Всего Свердловскую область на Российско-Китайском ЭКСПО в этом году представляют 19 компаний. Среди них «Синара-Транспортные Машины», научно-производственный комплекс «ВИП», Ирбитский молочный завод, птицефабрика «Рефтинская», компания «Сима-ленд» и другие.

Накануне Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин.
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