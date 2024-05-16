Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии открытия Российско-Китайского ЭКСПО

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В преддверии VIII Российско-Китайского ЭКСПО-2024, которое пройдет в Харбине 17-21 мая ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян в Китае

Свердловская делегация примет участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым прибыла в ...