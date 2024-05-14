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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян в Китае

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В преддверии VIII Российско-Китайского ЭКСПО-2024, которое пройдет в Харбине 17-21 мая 2024 года, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин. Об этом сообщил департамент информполитики региона.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян в Китае
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«В прошлом году благодаря вашему личному участию и поддержке Народного Правительства провинции Хэйлунцзян было успешно проведено VII Российско-Китайское ЭКСПО. Состоявшиеся здесь переговоры и биржа деловых контактов послужили укреплению делового партнерства между компаниями наших регионов, появлению новых совместных инициатив. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного партнерства по многим направлениям. Прежде всего, речь идет о микроэлектронике, логистике, поставках продуктов питания», — сказал Евгений Куйвашев.

Глава Свердловской области предложил партнерам из провинции Хэйлунцзян открыть на площадке технопарка «Космос», который в настоящее время создается на базе кампуса мирового уровня Уральского федерального университета, совместные производства в сфере микроэлектроники и промышленной автоматизации.

«VIII Российско-Китайское ЭКСПО является важным мероприятием в рамках празднования 75-летия установления дипотношений между Китаем и Россией. Я убеждена, что путем проведения текущего ЭКСПО сотрудничество наших регионов достигнет новых результатов», — сказала Лян Хуэйлин.

Е. Куйвашев также заявил о значимости развития партнерства в гуманитарной сфере. С этой целью на стенде Свердловской области на площадке ЭКСПО организована выставка редких архивных документов. Она посвящена партнерству «завода-заводов» — Уралмашзавода — с предприятиями тяжелой промышленности Китая, в том числе из города Цицикар провинции Хэйлунцзян, в середине XX века. На ней также представлены материалы, посвященные посещению председателем Китайской Народной Республики Мао Цзэдуном Свердловска в 1950 году.

В завершение встречи глава Свердловской области пригласил губернатора провинции Хэйлунцзян в Екатеринбург на Международную промышленную выставку ИННОПРОМ в июле 2024 года и Международный женский форум «Крепкая семья — основа государства».

Свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым прибыла в Харбин, чтобы принять участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО-2024. Регион в этом году представляют 19 компаний.
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