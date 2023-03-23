В Екатеринбурге начало работать седьмое Российско-Китайское ЭКСПО

В Екатеринбурге 11 июля официально начало работу седьмое Российско-Китайское ЭКСПО. В церемонии открытия участвовали замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор провинции Хэйлунцзян КНР Лян Хуэйлин.



«Сотрудничество с Китаем, нашим ключевым внешнеторговым партнером, имеет особое значение для Свердловской области. Мы развиваем деловое взаимодействие с рядом китайских провинций на основе действующих межрегиональных соглашений. Успешно реализуем проекты в сфере культуры, образования, молодежного и межмуниципального взаимодействия. В современных экономических условиях существенно вырос запрос на углубление и расширение нашего сотрудничества. Мы нацелены на укрепление торгово-экономических связей с провинциями Китая», — цитирует Е. Куйвашева департамент информационной политики региона.



Российско-Китайское ЭКСПО — главное выставочное мероприятие в деловой повестке обеих стран. В этот раз мероприятие организовано после многолетнего перерыва. Тема ЭКСПО — «Новый импульс для китайско-российского практического сотрудничества». Экспозиция партнеров и Китая в этот раз занимает 10 тыс. кв. м., и здесь представлены более 380 китайских компаний.



В рамках ЭКСПО губернатор Евгений Куйвашев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом КНР в РФ Чжаном Ханьхуэем перспективы сотрудничества страны и региона. Среди потенциально успешных направлений была обозначена сфера логистики. Глава региона предложил китайским партнерам изучить вариант участия в проекте «Сухой порт», который предполагает создание логистических центров. Чжан Ханьхуэй пригласил губернатора посетить провинцию Ляолинь, чтобы познакомиться с ее промышленным потенциалом.



Еще одно перспективное направление — гуманитарное сотрудничество. Большинство вузов Свердловской области участвуют в программах обмена с университетами Китая. Также Урал посещают музыкальные коллективы из КНР.