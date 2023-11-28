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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил генкоснула КНР в Екатеринбурге за укрепление торгово-экономического партнерства

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на рабочей встрече 20 февраля поблагодарил генконсула КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочуня, срок полномочий которого подошел к концу, за сотрудничество. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил генкоснула КНР в Екатеринбурге за укрепление торгово-экономического партнерства
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«С 2018 года КНР занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Свердловской области, и в условиях заморозки контактов со многими иностранными государствами именно китайские партнеры оказали Свердловской области большую поддержку. Сегодня у нас налажено конструктивное взаимодействие с китайскими деловыми ассоциациями производителей машиностроительной и электронной продукции», — подчеркнул Евгений Куйвашев, напомнив, что в год 300-летия Екатеринбурга администрация города подписала соглашения об установлении побратимских отношений с городами Чэнду и Сиань.

Кроме того, Евгений Куйвашев поблагодарил Цуй Шаочуня за развитие научного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Так, в настоящее время Уральский федеральный университет вместе с Хэнаньским университетом науки и техники занимается созданием совместного Лоян-Уральского университета.

Среди крупных совместных мероприятий глава региона отметил седьмое российско-китайское ЭКСПО, которое состоялось в Свердловской области в 2023 году после четырехлетнего перерыва. Мероприятие собрало рекордное число китайских экспонентов, делегаций и компаний.

Напомним, что восьмая выставка ЭКСПО состоится в 2024 году в Харбине, куда запланирован рабочий визит делегации Свердловской области.
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