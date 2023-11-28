Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил генкоснула КНР в Екатеринбурге за укрепление торгово-экономического партнерства

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и губернатор Свердловской области Евгений ...11.07.2023 В Екатеринбурге начало работать седьмое Российско-Китайское ЭКСПО
В Екатеринбурге 11 июля официально начало работу седьмое Российско-Китайское ЭКСПО. В церемонии открытия участвовали ...11.07.2023 В Екатеринбурге начало работать седьмое Российско-Китайское ЭКСПО
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Екатеринбурге 11 июля официально начало работу седьмое Российско-Китайское ЭКСПО. В ...06.06.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение о восстановлении инфраструктуры в донецком городе Макеевка
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки ...27.09.2018 «Уральский Рабочий»: Евгений Куйвашев презентовал послам стран Евросоюза заявку на ЭКСПО-2025
Губернатор представил потенциал Свердловской области и заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге ...