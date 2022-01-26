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Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн долл. США. Объемы поставки масличного растения выросли в 2,8 раза по весу, а по стоимости — в 2,4, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Так, в аналогичный период 2021 года на экспорт семян льна масличного было отправлено 25 тыс. т на общую сумму 18 млн долл. США. По словам специалистов, на увеличение отправлений растений повлиял хороший урожай льна.

«Если европейские страны в прошедшем году отказались от уральского льна, то в Китайской Народной Республике спрос вырос на 280%. В Китай отправили более 93% продукции уральских аграриев», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают представители таможенной службы, граждане Китая используют семена льна для приготовления пищи и производства масла. Также льняной жмых применяют в изготовлении кормовых смесей для домашнего скота.

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