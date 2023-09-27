В 2023 году экспорт льна и растительного масла из Свердловской области в Китай вырос в 2,5 раза

На долю Китая в 2023 году пришлось почти 30% от всего объема экспорта товаров агропромышленного комплекса (АПК) ...27.09.2023 На долю Китая приходится 30% экспорта товаров агропрома Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. На долю Китая в 2023 году пришлось почти 30% от всего объема экспорта товаров ...31.01.2023 Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн ...24.12.2021 Экспорт 30 тыс. тонн продовольственного зерна был осуществлен из Челябинской области в 2021 году
УрБК, Челябинск, 24.12.2021. Под контролем Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в 2021 ...21.01.2021 В 2020 году объем отгруженного на экспорт зерна из Челябинской области составил 66,7 тыс. тонн
УрБК, Челябинск, 21.01.2021. По итогам прошлого года из Челябинской области в страны СНГ, Европы, а также Китай и Иран ...