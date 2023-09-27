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Вчера, 15:05

В 2023 году экспорт льна и растительного масла из Свердловской области в Китай вырос в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Экспорт льна и растительного масла из Свердловской области в Китайскую Народную Республику увеличился в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, за отчетный период было отправлено 10 тыс. 606 т льна и 43 тыс. 537 т растительного масла. Всего за 2023 год было оформлено 2 тыс. 447 фитосанитарных сертификатов, из которых 432 — на семена льна, 2 тыс. 015 — на масло.

Для сравнения: в 2022 году из региона отправлено льна и масла в разы меньше — 2 тыс. 751 т и 19 тыс. 622 т соответственно.

В ведомстве отмечают, что значительное увеличение поставок семян уральского льна и масла вызвано большим спросом на этот продукт в Китае, жители которого не только используют его для приготовления пищи, но и добавляют льняной жмых в кормовые смеси для домашнего скота.
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