Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и делегация из КНР на ИННОПРОМЕ обсудили межмуниципальное сотрудничество

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и заместитель генерального директора по правовым ...20.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023»
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной ...07.12.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с мэром Бишкека в ходе инвестиционного саммита в Кыргызской Республике
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику для ...21.11.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил премии Василия Татищева и Вильгельма де Геннина
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил премии Василия Татищева и Вильгельма де ...19.12.2014 Представители НПК «Уралвагонзавод» и Республики КНР обсудили перспективы сотрудничества
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2014. На площадке Уралвагонзавода, во Дворце культуры им. Окунева прошел круглый стол на ...