Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и делегация из КНР на ИННОПРОМЕ обсудили межмуниципальное сотрудничество

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках международной выставки ИННОПРОМ принял участие в круглом столе, посвященном межмуниципальному сотрудничеству Екатеринбурга с Китайской Народной Республикой.



В обсуждении также участвовали заместитель генконсула Китая Ван Тун, вице-мэр Цицикара Цзя Синюань, заместитель мэра Цзиси Чэнь Линь и начальник канцелярии иностранных дел Чэнду Цзян Бинь. Модератором мероприятия выступил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Алексей Орлов отметил, что развитие сотрудничества с городами Китая — одно из приоритетных направлений международной деятельности Екатеринбурга.



«Китайская Народная Республика на протяжении пяти лет уверенно занимает первое место среди торговых партнеров уральской столицы. Это говорит о взаимном интересе представителей бизнеса. Также регулярно реализуются и совместные проекты в сфере науки и культуры. Только в прошлом году мы провели 14 мероприятий с китайскими партнерами, в том числе по вопросам городского благоустройства, развития гуманитарного сотрудничества, связей в области образования, а также сохранения исторической памяти», — напомнил градоначальник.



В ходе встречи спикеры, представляющие города Китайской Народной Республики, презентовали сильные стороны своих муниципалитетов и поделились эффективными практиками по привлечению бизнеса в городские проекты.