На долю Китая приходится 30% экспорта товаров агропрома Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. На долю Китая в 2023 году пришлось почти 30% от всего объема экспорта товаров ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и делегация из КНР на ИННОПРОМЕ обсудили межмуниципальное сотрудничество

Из Свердловской области почти в три раза вырос экспорт семян льна в Китай в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Из Свердловской области в 2022 году экспортировали 71 тыс. т льна на сумму более 42 млн ...