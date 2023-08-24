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Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 11,7%

УрБК, Москва, 27.09.2023. В сентябре 2023 года оценка инфляции, которую россияне ожидают через год, выросла до 11,7%. По сравнению с августом этот показатель увеличился на 0,2 п. п., говорится в материалах Банка России.

Что касается инфляционных ожиданий граждан страны на пять лет вперед, они за месяц выросли на 1,9 п. п., до 11,4%. Наблюдаемая же населением годовая инфляция составила 13,8% (+0,3 п. п. к августу).

Кроме того, в сентябре снизился индекс потребительских настроений россиян, вернувшись к уровню февраля текущего года. В ЦБ также отмечают повышение склонности населения к сбережению.

Согласно данным регулятора, средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 5,9% в годовом выражении.

Отметим, что на прошлой неделе глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что инфляция в 2024 году составит 7,2%.
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