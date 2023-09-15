В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 2024 году на уровне 7,2%

УрБК, Москва, 15.09.2023. По итогам 2023 года годовая инфляция в России составит 6-7%. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ ...21.09.2022 Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП по итогам 2022 года на 2,9%
По итогам 2022 года ВВП России сократится на 2,9%. По первоначальному прогнозу этот показатель должен был составить ...21.09.2022 Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП по итогам 2022 года на 2,9%
УрБК, Москва, 21.09.2022. По итогам 2022 года ВВП России сократится на 2,9%. По первоначальному прогнозу этот ...11.03.2022 Аналитики спрогнозировали 20-процентную инфляцию в России в 2022 году
По итогам 2022 года инфляция в РФ составит 20%, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в текущем году может ...11.03.2022 Аналитики спрогнозировали 20-процентную инфляцию в России в 2022 году
УрБК, Москва, 11.03.2022. По итогам 2022 года инфляция в РФ составит 20%, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в ...