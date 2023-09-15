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Вчера, 12:05

В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 2024 году на уровне 7,2%

Инфляция в РФ будет держаться на достаточно высоких уровнях в течение всего 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

«Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года — 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — заявил глава ведомства в ходе выступления в Совете Федерации.

Напомним, что, согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6-7%.
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