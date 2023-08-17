ЦБ обновил прогноз по годовой инфляции в России по итогам 2023 года

УрБК, Москва, 15.09.2023. По итогам 2023 года годовая инфляция в России составит 6-7%. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.



«Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0%», — говорится в сообщении.



Помимо этого, согласно заявлению регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.