ЦБ обновил прогноз по годовой инфляции в России по итогам 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в июле инфляция составила 4,02%. В июне этот показатель составил ...04.05.2023 Банк России: Годовая инфляция в апреле ожидается на уровне 2,5%
УрБК, Москва, 04.05.2023. Годовая инфляция по состоянию на 24 апреля составляла 2,5%. По итогам месяца, скорее всего, ...26.05.2022 Годовая инфляция в России снижается быстрее апрельского прогноза ЦБ
УрБК, Москва, 26.05.2022. Годовая инфляция в РФ снижается быстрее апрельского прогноза Банка России, говорится в ...21.10.2019 Годовая инфляция в УрФО в сентябре составила 3,7%
Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в сентябре 2019 года составила 3,7% против 3,8% в августе, ...21.10.2019 Годовая инфляция в УрФО в сентябре составила 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в сентябре 2019 года составила ...