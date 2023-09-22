«Атомстройкомплекс» презентует кейс по вовлечению персонала на Уральском форуме недвижимости

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«Атомстройкомплекс» пригласил на работу выпускников Уральского колледжа технологий и предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Представители «Атомстройкомплекса» поздравили с окончанием учебы выпускников Уральского ...

Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профмастерства среди рабочих строительных специальностей

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профессионального ...

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УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На сцене Театра юного зрителя в Екатеринбурге состоялся отчетный концерт фестиваля ...

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УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в 2022 году купили 133 квартиры общей площадью ...