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«Атомстройкомплекс» презентует кейс по вовлечению персонала на Уральском форуме недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В Екатеринбурге с 3 по 6 октября на площадке Международного выставочного центра EXPO пройдет юбилейный XV Уральский форум недвижимости, который проводит Уральская палата недвижимости. Соорганизатором мероприятия выступила компания «Атомстройкомплекс».

Как сообщает пресс-служба девелопера, в рамках форума состоятся мастер-классы и дискуссии экспертов рынка. Спикеры компании «Атомстройкомплекс» поделятся своим кейсом о том, как ценности позволяют делать корпоративную культуру эффективной.

«На 5 вакансий в сфере строительства — всего 2 резюме. Конкуренция за квалифицированные кадры в нашей отрасли очень высокая. Мало просто привлечь нового сотрудника — куда важнее удержать его и тех сотрудников, что уже работают. В долгосрочной стратегии эффективным инструментом вовлечения персонала оказываются нематериальные ценности — связь с коллективом, признание твоих заслуг, осознание высокой значимости и нужности твоего труда. Та самая заветная защита от «выгорания», — рассказала замдиректора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Лариса Немкина.

Добавим, что в компании уральского застройщика работает порядка 5 тыс. 500 человек, и треть из них обладает стажем в компании 11 лет и более. Фактически сами сотрудники являются эффективными промоутерами HR-бренда компании: каждый второй соискатель приходит по рекомендации сотрудников. На предприятиях холдинга насчитывается порядка 300 трудовых династий, максимальная численность династий — шесть человек. Высокую репутацию HR-бренду компании «Атомстройкомплекс» обеспечивают не только комфортные условия труда, корпоративная жилищная программа, широкий спектр возможностей для профессионального и личностного роста сотрудников, но и корпоративные ценности, которые объединяют коллектив.

Отметим, что в рамках HR-сессии Уральского форума недвижимости 4 октября пройдет выступление замдиректора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Ларисы Немкиной.

Также раннее уральский застройщик стал претендентом на получение «Народной премии e1» в номинации «Работодатель года». В итоге компания вошла в шорт-лист данной номинации.
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