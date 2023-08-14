«Атомстройкомплекс» претендует на получение премии в номинации «Работодатель года»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. В рамках празднования Дня строителя, которое состоялось в минувшие выходные, прошло ...10.08.2023 Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в финале конкурса «Строймастер-2023»
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» приняли участие в финале Национального ...19.06.2023 Сотрудники «Атомстройкомплекса» завоевали четыре награды на региональных конкурсах профмастерства
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) состоялись два региональных конкурса ...15.06.2023 Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профмастерства среди рабочих строительных специальностей
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» подведет итоги ежегодного конкурса профессионального ...25.04.2023 В Екатеринбурге в 15 раз прошел фестиваль «Город мастеров» для детей сотрудников компании «Атомстройкомплекс»
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На сцене Театра юного зрителя в Екатеринбурге состоялся отчетный концерт фестиваля ...