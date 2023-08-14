«Атомстройкомплекс» претендует на получение премии в номинации «Работодатель года»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. «Атомстройкомплекс» стал претендентом на получение «Народной премии e1» в номинации «Работодатель года», сообщает пресс-служба уральского застройщика.



Напомним, что в структуру компании входит 11 заводов по выпуску строительных материалов, проектный институт, строительные подразделения и управляющие компании. Общая численность сотрудников составляет порядка 5,5 тыс. человек. Несмотря на серьезный кадровый голод, который на протяжении многих лет наблюдается на строительном рынке, коллектив компании «Атомстройкомплекс» отличается высокой устойчивостью.



«Более трети сотрудников работают в нашей компании 11 лет и дольше, при этом каждый второй соискатель на открытые вакансии приходит по рекомендации сотрудников. Это важный показатель удовлетворенности персонала. Мы обеспечиваем сотрудникам возможности для профессионального роста, сохранения и приумножения физического здоровья. Компания оказывает поддержку персоналу в решении жилищного вопроса, а также обучении детей. Однако самым главным преимуществом компании является высокий уровень проектов, которые нам доверяют реализовывать в Екатеринбурге и Свердловской области. Возможность гордиться своим трудом, своими коллегами, ощущать сопричастность к изменениям, которые «Атомстройкомплекс» совершает в городе на протяжении почти 30 лет — это мощная мотивация и вдохновение для работы», — рассказывает директор по персоналу компании Галина Хабарова.



В портфолио компании «Атомстройкомплекс» — десятки уникальных объектов, в числе которых знаковые для Екатеринбурга Дом Севастьянова, Театр юного зрителя, Эрмитаж-Урал. Сотрудники компании регулярно занимают призовые места на отраслевых конкурсах профессионального мастерства, получают награды городского, регионального и федерального уровней.