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«Атомстройкомплекс» представил в Екатеринбурге наработки по развитию кадрового ресурса

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Компания «Атомстройкомплекс» в рамках форума высотного строительства 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представила свой опыт по сохранению и развитию кадрового ресурса. Как сообщает пресс-служба застройщика, с презентацией выступила заместитель директора по персоналу компании Лариса Немкина.

«Атомстройкомплекс» представил в Екатеринбурге наработки по развитию кадрового ресурса
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В своем выступлении она отметила, что треть сотрудников уже 11 лет и более работают в компании. Каждый второй новый специалист трудоустраивается в «Атомстройкомплекс» по рекомендации тех, кто уже работает в компании. По словам Л. Немкиной, это говорит о надежности девелопера как работодателя с точки зрения самих сотрудников.

Отдельное внимание заместитель директора по персоналу компании обратила на развитие корпоративной культуры и одухотворение труда строителей. Статистика застройщика показывает, что одними из наиболее значимых факторов, которые удерживают сотрудников, являются интересная работа и разделение ценностей предприятия.

«Работа в нашей компании дает сотрудникам возможность ощутить гордость за свой труд, за принадлежность к предприятию, реально меняющему жизнь в родном городе. «Атом» строит и реконструирует объекты, которые на виду у горожан — школы, садики, театры, музеи, больницы и, конечно, жилые дома. Мощный комплекс внутрикорпоративных мероприятий направлен на то, чтобы каждый сотрудник мог ощутить свою причастность к развитию Екатеринбурга, к улучшению жизни своих близких, друзей, соседей. Это профессиональные экскурсии сотрудников на построенные объекты, экскурсии по историческим и природным достопримечательностям Урала для семей сотрудников, реализация корпоративной жилищной программы и многое другое», — рассказала Лариса Немкина.

По ее словам, представленные меры позволяют увеличивать число династий на предприятиях. Так, сегодня их количество достигает 300, а максимальная численность одной династии составляет шесть человек.

В этом году «Атомстройкомплекс» вышел в финал «Народной премии» в номинации «Работодатель года». В структуру компании входят строительные подразделения, проектный институт, 11 заводов по выпуску стройматериалов, агентства недвижимости и управляющие компании. Общий штат холдинга составляет 5,5 тыс. человек.
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