В Екатеринбурге в районе Таганского ряда установят 100 новых фонарей

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В Екатеринбурге завершили проект по модернизации опор уличного освещения на Сибирском ...30.07.2021 В отдаленных территориях Екатеринбурга проведут девять километров линий освещения
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил провести линии освещения в отдаленных ...22.06.2020 В Екатеринбурге в 2020 году модернизируют и построят 12 км уличного освещения
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. В Екатеринбурге в 2020 году планируется провести работы по модернизации и строительству ...16.10.2015 В Екатеринбурге в сентябре отремонтировали 24 опоры освещения
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2015. В сентябре 2015 года специалисты по заданию комитета благоустройства администрации ...26.03.2014 В Екатеринбурге меняется порядок работы уличного освещения
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2014. В Екатеринбурге в связи со сменой времени года и погодой меняется порядок работы ...