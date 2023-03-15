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В Екатеринбурге в районе Таганского ряда установят 100 новых фонарей

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Екатеринбурге в районе Таганского ряда завершился подготовительный этап ремонта улично-дорожной сети, подрядчик приступил к модернизации системы уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в ходе своего визита на объект убедился, что подрядчик провел все необходимые работы и готов к монтажу осветительного оборудования.

Новые фонари общим количеством 100 штук появятся на перекрестке улиц Минометчиков и Бебеля, на улице Технической (от улицы Минометчиков до Бебеля), на трамвайном путепроводе, на участке от остановки «Таганский ряд» до «Фармацевтической». Также на указанном путепроводе рабочие заменят 10 торшерных групп и часть существующих опор освещения.

Модернизация линии уличного освещения охватит около 960 метров. Работы завершатся 1 октября.
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