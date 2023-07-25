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Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. В августе 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 152 микрозайма, что на 0,2% больше показателя предыдущего месяца этого года (98 тыс. 944). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 4-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в пятерке лидеров по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (187,4 тыс. ед.), Московская область (140,1 тыс. ед.), Краснодарский край (108,2 тыс. ед.) и Башкортостан (98,3 тыс. ед.).

В целом по стране в августе 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,85 млн ед., что на 0,4% больше показателя предыдущего месяца этого года (2,84 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, стабилизация выдачи микрозаймов в августе связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты» в первую очередь гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Отметим, что о замедлении темпов роста рынка микрокредитов также сообщали аналитики «Эксперт РА».
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