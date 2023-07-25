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Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. В августе 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 152 микрозайма, что на ...

Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В июне 2023 года в Свердловской области было выдано 104 тыс. 937 микрозаймов, что на ...

Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В октябре 2022 года в Свердловской области было выдано 92 тыс. 946 микрозаймов, что на ...

Число выданных микрозаймов в Свердловской области за месяц выросло на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. В августе 2022 года в Свердловской области было выдано 96 тыс. 460 микрозаймов, что на ...

Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по выдаче микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В июле 2022 года в Свердловской области было выдано 92 тыс. 714 микрозаймов, что на ...