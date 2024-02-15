В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В январе в Свердловской области было выдано 98,6 тыс. микрозаймов, что на 2,4% меньше ...24.01.2024 В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц выросло на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В декабре 2023 года в Свердловской области было выдано 108 тыс. 578 микрозаймов, что на ...19.12.2023 В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 2,4%
В ноябре 2023 года в Свердловской области было выдано 99,6 тыс. микрозаймов, что на 2,4% меньше показателя предыдущего ...19.12.2023 В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 2,4%
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. В ноябре 2023 года в Свердловской области было выдано 99,6 тыс. микрозаймов, что на ...19.10.2023 В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 6%
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В сентябре 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 712 микрозаймов, что на ...