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Сегодня, 15:01

В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 2,8%

В феврале в Свердловской области было выдано 96 тыс. 218 микрозаймов, что на 2,8% меньше показателя предыдущего месяца (98 тыс. 969 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (170,8 тыс. ед.), Московская область (142,7 тыс. ед.), Краснодарский край (117,8 тыс. ед.) и Башкортостан (99,4 тыс. ед.).

В целом по стране в феврале количество выданных «займов до зарплаты» составило 2,94 млн ед., что на 2,3% меньше показателя предыдущего месяца (3,01 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, стабилизация выдачи микрозаймов в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.
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