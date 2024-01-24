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В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В январе в Свердловской области было выдано 98,6 тыс. микрозаймов, что на 2,4% меньше показателя предыдущего месяца (101 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (180 тыс. ед.), Московская область (147,4 тыс. ед.), Краснодарский край (120,2 тыс. ед.) и Башкортостан (101 тыс. ед.).

В целом по стране в январе количество выданных «займов до зарплаты» составило 2,99 млн ед., что на 2,1% меньше показателя предыдущего месяца (3,06 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, помимо сезонного фактора, стабилизация выдачи микрозаймов в последнее время объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.
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