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В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В апреле в Свердловской области было выдано 96,9 тыс. микрозаймов, что на 4,2% меньше показателя предыдущего месяца (101,2 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял четвертое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Также в топ-5 списка по числу выданных за указанный период микрозаймов попали Москва (162,7 тыс. ед.), Московская область (142,2 тыс. ед.), Краснодарский край (115,1 тыс. ед.) и Башкортостан (96,6 тыс. ед.).

В целом по стране в апреле количество выданных «займов до зарплаты» составило 2,93 млн ед., что на 6% меньше показателя предыдущего месяца (3,11 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после всплеска в марте в апреле динамика выдачи микрозаймов вернулась к тренду начала года — постепенному снижению. Он отмечает, что во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.
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