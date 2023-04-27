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Вчера, 12:23

Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют замедление темпов роста микрофинансового рынка РФ до 5-10%

УрБК, Москва, 19.09.2023. По итогам 2024 года объем рынка микрофинансовых услуг в РФ вырастет на 5-10% по сравнению с предыдущим годом. Такой прогноз дали аналитики агентства «Эксперт РА», передает «Коммерсантъ».

Также эксперты ожидают, что в 2023 году рынок микрозаймов вырастет на 10%. Для сравнения: в 2022 году показатель увеличился на 22%, в постпандемийном 2021 году — на 51%.

Аналитики связывают замедление темпов роста с ужесточением регулирования этого сегмента кредитования. Речь идет об ужесточении с 1 октября макропруденциальных лимитов: не более 15% заемщиков должны иметь показатель долговой нагрузки выше 80%, не более 20% — 50-80%. Кроме того, будет действовать анонсированное ЦБ повышение коэффициентов резервирования по микрозаймам на срок от двух до шести месяцев по ставке не выше 0,8% в день.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области два месяца подряд снижается число выданных микрокредитов.
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