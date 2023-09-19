В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 6%

В августе 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 152 микрозайма, что на 0,2% больше показателя ...19.09.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. В августе 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 152 микрозайма, что на ...26.07.2023 Число выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц снизилось на 3,3%
УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В июне 2023 года в Челябинской области было выдано 79 тыс. 327 микрозаймов, что на 3,3% ...25.07.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В июне 2023 года в Свердловской области было выдано 104 тыс. 937 микрозаймов, что на ...24.10.2022 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В сентябре 2022 года в Свердловской области было выдано 91 тыс. 698 микрозаймов, что на ...