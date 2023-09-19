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В Свердловской области число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 6%

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В сентябре 2023 года в Свердловской области было выдано 99 тыс. 712 микрозаймов, что на 6,1% меньше показателя предыдущего месяца этого года (106 тыс. 184). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 4-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в пятерке лидеров по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (176 тыс. ед.), Московская область (136,4 тыс. ед.), Краснодарский край (108,6 тыс. ед.) и Башкортостан (96,7 тыс. ед.).

В целом по стране в сентябре 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,82 млн ед., что на 4,5% меньше показателя предыдущего месяца этого года (2,95 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после пиковых значений весны выдача микрозаймов сократилась, стабилизировавшись на уровне 2,8-2,9 млн единиц. Он отмечает, что это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.
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