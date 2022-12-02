Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В июне 2023 года в Свердловской области было выдано 104 тыс. 937 микрозаймов, что на 1,8% меньше показателя предыдущего месяца этого года (106 тыс. 873). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 4-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в пятерке лидеров по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (163,1 тыс. ед.), Московская область (138,7 тыс. ед.), Краснодарский край (110,3 тыс. ед.) и Башкортостан (102,4 тыс. ед.).



Согласно исследованию, сильнее всего за месяц снизилась выдача микрозаймов в Республике Саха (Якутия) (на 8,2%), Воронежской области (на 7,6%), Татарстане (на 5,8%), Алтайском крае (на 5,7%) и ХМАО (на 5,7%).



В целом по стране в июне 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,92 млн ед., что на 4% меньше показателя предыдущего месяца этого года (3,04 млн ед.).