Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В октябре 2022 года в Свердловской области было выдано 92 тыс. 946 микрозаймов, что на ...24.10.2022 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В сентябре 2022 года в Свердловской области было выдано 91 тыс. 698 микрозаймов, что на ...28.09.2022 Число выданных микрозаймов в Свердловской области за месяц выросло на 2,8%
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2022. В августе 2022 года в Свердловской области было выдано 96 тыс. 460 микрозаймов, что на ...23.07.2021 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в июне микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2021. В Свердловской области в июне текущего года было выдано 80 тыс. 656 микрозаймов, что на ...17.06.2021 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в мае микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2021. В Свердловской области в мае текущего года было выдано 82 тыс. 192 микрозайма, что на ...