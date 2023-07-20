Число выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц снизилось на 3,3%

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В июне 2023 года в Свердловской области было выдано 104 тыс. 937 микрозаймов, что на ...20.07.2023 На Южном Урале средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8,9 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 20.07.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 913 руб., ...24.10.2022 На Южном Урале число выданных микрозаймов за месяц снизилось на 5,9%
УрБК, Челябинск, 24.10.2022. В сентябре 2022 года в Челябинской области было выдано 72 тыс. 930 микрозаймов, что на ...30.08.2022 На Южном Урале количество выданных микрозаймов за месяц выросло на 5,5%
УрБК, Челябинск, 30.08.2022. В июле 2022 года в Челябинской области было выдано 74 тыс. 792 микрозайма, что на 5,5% ...23.07.2021 На Южном Урале число выданных в июне займов «до зарплаты» снизилось на 1,8%
УрБК, Челябинск, 23.07.2021. В Челябинской области в июне текущего года было выдано 63 тыс. 976 микрозаймов, что на ...