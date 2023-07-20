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Число выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц снизилось на 3,3%

УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В июне 2023 года в Челябинской области было выдано 79 тыс. 327 микрозаймов, что на 3,3% меньше показателя предыдущего месяца этого года (81 тыс. 997). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (163,1 тыс. ед.), Московская область (138,7 тыс. ед.), Краснодарский край (110,3 тыс. ед.), Свердловская область (104,9 тыс. ед.) и Башкортостан (102,4 тыс. ед.).

В целом по стране в июне 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,92 млн ед., что на 4% меньше показателя предыдущего месяца этого года (3,04 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после некоторого сокращения весной прошлого года сегмент микрозаймов полностью восстановился и показывает стабильную динамику роста. Он отмечает, что уменьшение числа выданных займов в июне по сравнению с предыдущим месяцем объясняется сокращением активности заемщиков в преддверии снижения с 1 июля 2023 года максимально возможной процентной ставки по микрокредитам.
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