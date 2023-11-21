Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в ноябре микрозаймов

УрБК, Челябинск, 19.12.2023. В ноябре 2023 года в Челябинской области было выдано 75,3 тыс. микрозаймов, что на 0,4% меньше показателя предыдущего месяца этого года (75,7 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 10-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках по числу выданных за указанный период микрозаймов расположились Москва (178,5 тыс. ед.), Московская область (142,6 тыс. ед.), Краснодарский край (112,5 тыс. ед.), Башкортостан (100,3 тыс. ед.) и Свердловская область (99,6 тыс. ед.).



Сильнее всего за месяц снизилось число выданных микрозаймов в Архангельской (на 3,6%) и Волгоградской (на 3,3%) областях, Пермском (на 3,1%) и Приморском (на 2,5%) краях, а также в Свердловской области (на 2,4%).



В целом по стране в ноябре 2023 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,92 млн ед., что на 0,7% меньше показателя предыдущего месяца этого года (2,94 млн ед.).