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Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в январе микрозаймов

УрБК, Челябинск, 16.02.2024. В январе в Челябинской области было выдано 75,1 тыс. микрозаймов, что на 1,8% меньше показателя предыдущего месяца (76,5 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке в списке по числу выданных за указанный период микрозаймов оказалась Москва (180 тыс. ед.), на второй — Московская область (147,4 тыс. ед.), на третьей — Краснодарский край (120,2 тыс. ед.), на четвертой — Башкортостан (101 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Свердловская область (98,6 тыс. ед.).

Сильнее всего за месяц количество выданных микрозаймов снизилось в Архангельской (на 8,3%), Кемеровской (на 7%) и Саратовской (на 6%) областях, Пермском крае (на 4,6%) и Удмуртской Республике (на 4,5%).

В целом по стране в январе количество выданных «займов до зарплаты» составило 2,99 млн ед., что на 2,1% меньше показателя предыдущего месяца (3,06 млн ед.).
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