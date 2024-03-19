В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло более чем на треть

В Свердловской области в феврале 2024 года выдали 2 тыс. 946 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это ...19.03.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло на 18%
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года выдали 2 тыс. 946 кредитов на покупку новых ...20.02.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за год выросло почти на 40%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Свердловской области в январе 2024 года выдали 2,22 тыс. кредитов на покупку новых и ...18.07.2023 Число выданных на Южном Урале автокредитов за месяц выросло на 10,3%
УрБК, Челябинск, 18.07.2023. В Челябинской области в июне 2023 года выдали 2 тыс. 481 кредит на покупку новых и ...19.04.2023 На Южном Урале число выданных автокредитов в марте выросло на 13,3%
УрБК, Челябинск, 19.04.2023. В Челябинской области в марте выдали 2 тыс. 058 кредитов на покупку новых и подержанных ...