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В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц выросло почти на 9%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года выдали 4,21 тыс. кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 8,9% больше уровня предыдущего месяца этого года (3,86 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял десятое место рейтинга среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (8,07 тыс. ед.), на второй — Московская область (7,96 тыс. ед.), на третьей — Татарстан (7,14 тыс. ед.), на четвертой — Краснодарский край (6,11 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург (6,02 тыс. ед.).

Согласно исследованию, сильнее всего за месяц выросла выдача автокредитов в Дагестане (плюс 35,3%), Оренбургской (плюс 23,5%), Волгоградской (плюс 19,5%) и Ростовской (плюс 19,3%) областях, а также в Чувашской Республике (плюс 18,3%).

В целом по стране в мае этого года выдали 152,5 тыс. автокредитов, что на 10,4% больше уровня предыдущего месяца этого года (138,1 тыс. ед.). В НБКИ отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 90,7% (в мае 2023 года — 79,9 тыс. ед.).
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